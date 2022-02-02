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【新冠疫苗】魁北克棄向未打針者徵稅 憂加拿大社會分化

環球社會熱點 17:14 2022/02/02

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加拿大魁北克省早前計劃針對未接種疫苗成年人士徵收健康稅，指未接種疫苗人士帶來經濟負擔。加拿大魁北克省長勒戈周二（1日）宣布放棄計劃，憂慮方案將造成分化。勒戈表示，現時應建立溝通橋樑，令加拿大魁北克人團結。

加拿大總理確診 譴責反強制疫苗接種示威 【下一頁】

勒戈（François Legault）周二透露，財政部已起草健康稅法案，但當局決定放棄計劃。勒戈認為，計劃會導致社會兩極分化，但他的職責是令魁北克民眾團結。他用法語表示，現時應共同努力，重建民眾間的橋樑，令魁北克繼續保持宜居的環境。

健康税計劃在1約11日首次提出，勒戈當時指雖然未接種疫苗人士僅佔1成人口，但卻佔住院患者人數的一半。加拿大納稅人聯盟（Canadian Tax Payers Federation）魁北克省總監Renaud Brossard表示，勒戈放棄計劃是正確決定，形容新增健康税做法猶如打開潘多拉魔盒，很高興其在可見的未來保持關閉。

加拿大魁北克要未打針成人交稅 首劑疫苗預約量即升 【下一頁】

勒戈同時表示，住院人數有所下降，缺勤醫護人數亦有所下降，宣布放寬部分疫情限制措施。體育及藝術活動從2月14日起重啟，但最多只能容納25人，健身室等場地亦容納最多一半人數。勒戈強調，當局必須保持謹慎，但指會考慮民眾心理健康和社會凝聚力等因素。

責任編輯：李俊儀

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