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【石油增產】OPEC+預料2022下半年全球石油需求大增 回升至疫前水平

環球政經 17:01 2022/02/02

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石油出口國組織及盟友（OPEC+）的聯合技術委員會（JTC）預計，本年整體石油供應出現過剩，將達到每日130萬桶，稍低於預測的140萬桶。

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

對於今年全球石油需求，JTC則維持早前的預測不變，為每日420萬桶，又料2022下半年需求將回升至大流行前的水平，惟指出油市仍存在風險，包括Omicron變種病毒、供應鏈瓶頸位以及央行應對通脹的政策。

OPEC+本周三將舉行部長級會議，有報導引述消息人士指，即使現時油價高企，仍無阻會議就在3月份將每日增產40萬桶計劃，達成一致。

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責任編輯：潘曉豐

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