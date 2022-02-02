布林肯促俄羅斯邊境撤兵 普京指責忽視俄國安全

俄羅斯和烏克蘭邊境緊張局勢持續，俄羅斯被指隨時入侵烏克蘭。美國國務卿布林肯和俄羅斯外交部長拉夫羅夫通話期間，促請俄羅斯從邊境撤兵為局勢降溫。惟俄羅斯總統普京同日發表演講期間，指責美國忽視俄羅斯安全保證要求。普京同時指美國並不關心烏克蘭安全，只當烏克蘭遏制俄羅斯的工具。

烏克蘭促俄羅斯從邊境撤軍 莫斯科否認計劃入侵 【下一頁】

布林肯（Antony Blinken）周二（1日）和拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話，期間敦促俄羅斯應立即緩和目前緊張局勢，從烏克蘭邊境撤軍。美國國務院發表聲明表示，布林肯通話期間再度警告，若俄羅斯入侵烏克蘭將面臨迅速且嚴重的後果，敦促俄羅斯從外交途徑解決問題。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，2人通話約30分鐘，雙方語氣專業及坦誠。布林肯期間提及俄羅斯在白俄境內集結軍隊的情況，但並未就有所交流。拉夫羅夫回應布林肯指，俄羅斯只是在國境內調遣軍隊。

白俄警告俄若受襲將開戰 英國擬增兵東歐北約國 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）同日出席新聞發布會指責美國及其盟友，忽視俄羅斯基本安全保證要求。普京透露，俄羅斯仍在研究美國就俄方提出安全保證所作的書面回覆，但清楚看到美國漠視，俄方要求北約（NATO）不接納烏克蘭為新成員及不在俄羅斯周邊部署進攻性武器等要求。

普京同時指，美國雖然表示憂慮烏克蘭安全，但實際只是利用後者作為遏制俄羅斯發展的工具。普京強調，若能考慮各方利益，就有機會結束邊境危機。他期望最終能找到解決方案，但承認並不容易。

半島電視台分析指，是次為普京首次就烏克蘭邊境問題發表暗示性講話，俄羅斯或不會在短期內入侵烏克蘭，再和西方國家進行一輪外交談判。

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責任編輯：李俊儀