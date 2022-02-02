【多加留神】提醒大眾提防釣魚電郵及虛假網站 港鐵：與公司絕無關係

港鐵公司今日（2日）提醒，大眾要提防一封假冒港鐵公司發出的釣魚電郵及一個虛假網站，並強調此與港鐵公司絕無關係。

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發言人表示，該釣魚電郵邀請收件人參與一項調查，並可獲取5張免費單程車票的獎賞，惟港鐵公司強調，該釣魚電郵及虛假網站與港鐵公司絕無關係。

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同時，港鐵公司亦提醒公眾小心保管自己的個人及財務資料，並強調公司不會透過短訊﹑WhatsApp﹑電郵或其他渠道向公眾人士發放訊息，以收集他們的個人資料，特別是他們的財務資料。

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責任編輯：潘曉豐