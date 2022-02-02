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農曆新年或成美國法定假期 台灣移民後代議員提案

環球社會熱點 14:45 2022/02/02

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美國近期亞裔歧視犯罪個案有所增加，外界憂慮本周二（1日）農曆新年情況或進一步加劇。美國華裔眾議員孟昭文提出草案，呼籲將農曆新年定為美國聯邦法定假期。孟昭文表示，法案可向美國亞裔社區傳達獲得重視的訊息。美國媒體報道，草案已獲44個共同提案人支持，但前景仍未明朗。

英伯明翰醫院外有舞獅迎新年 冀感謝醫護疫情付出 【下一頁】

美國媒體《華盛頓郵報》報道，若民主黨眾議員孟昭文（Grace Meng）提出的「農曆新年法案」（The Lunar New Year Day Act）一旦通過，農曆新年將成第12個美國聯邦法定假期。目前已獲得共44名共同提案人支持，孟昭文承認，目前法案仍處於早期階段，她有責任說服更多議員支持，現階段尚未遇到阻力。

美國部分地區慶祝農曆新年情況

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孟昭文周二（1日）接受《華盛頓郵報》訪問表示，通過法案可向亞裔美國人發出強大的包容訊息，他們被視為構成美國國家結構的一部分。同時亦向非亞裔美國人傳達，農曆新年亦是美國傳統及文化的一部分。

三藩市亞裔仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察 【下一頁】

孟昭文表示，提高亞裔僑民中廣為人知的傳統文化知名度，有助減少過去2年亞裔人士被邊緣化的情況。孟昭文指，缺乏對亞裔社區的理解及教育是形成偏見的部分原因，亞裔人士仍經常被視為外國人，而非真正的美國人。

現年46歲的孟昭文是台灣移民後代，是美國第3位華裔眾議員。她祖籍山東，出生於美國紐約市，曾任職律師，丈夫為韓裔美國人，兩人育有2子。

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責任編輯：李俊儀

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