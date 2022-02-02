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【Omicron變種】全球已錄近9000萬宗 WHO：宣布抗疫勝利仍過早

環球社會熱點 13:09 2022/02/02

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新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐全球，各地確診人數不斷創新高。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞表示，全球已錄得近9,000萬宗Omicron變種確診個案。世衛指，對過去數周死亡人數急劇增加感到憂慮。對於近期不少國家開始放寬防疫限制，世衛敦促應保持謹慎，需衡量國內情況決定。

Omicron亞變種BA.2傳染力較BA.1更強 1周內39%感染家人 【下一頁】

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二早上出席新聞發佈會表示，自在南非首次發現Omicron變種後，全球已經在10周內錄得近9,000萬宗確診個案，超過2020年全累積確診總數。譚德塞警告，Omicron仍在不斷進化，各國需繼續追蹤如Omicron亞變種BA.2等新變種病毒。

譚德塞表示，部分國家死亡人數近期所有增加，情況令人感到憂慮。部分國家近期出現流行說法指，由於已擁有疫苗，Omicron變種雖傳染力較強但導致病徵較輕微，已無需亦無法阻止病毒傳播。譚德塞指，相關說法完全錯誤，強調受感染人數愈多，亦會有更多人死亡。

Omicron變種傳染力太強 澳洲北領地放寬入境要求 【下一頁】

譚德塞表示，現時任何國家宣布抗議勝利或投降都屬為時過早。世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）敦促各國政府謹慎行事，許多國家尚未達至Omicron變種疫情顛峰，亦有許多國家疫苗接種率偏低，應以穩定及緩慢的方式逐步解除防疫措施。世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，各國應衡量自身情況，不要盲目跟隨放寬措施。

責任編輯：李俊儀

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