【第5波疫情】許樹昌憂農曆新年後疫情爆發 料需6至8星期後才回落

本港第5波疫情持續，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港現時社區或出現多達90條傳播鏈，或需6至8個星期才會放緩，或有望確診數字回落至低雙位數字。

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他在電台節目表示，由於社區目前Omicron病毒傳播，加上多區污水樣本呈陽性，或意味該區或已出現隱形患者，擔心農曆新年後會出現大爆發。

他呼籲，市民盡量避免跨家庭聚會，或可考慮分批拜年，並保持家居空氣流通；一旦疫情再度爆發，當局或需要加開亞博館及二綫病床接收病人，若仍不勝負荷，不會排除將會採用家居治療。

首批治療新冠口服藥物於3月抵港，許昌樹表示，若確診長者和高危人士於發病5天內服食，可減低入院機會達9成；惟他強調，口服藥並不能夠取代接種疫苗，即使外界預料，於今年年中有第二代疫苗面世，認為市民應盡快接種加強劑，保持抗體水平。

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責任編輯：潘曉豐