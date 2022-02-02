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【通脹預期】維持利率不變 澳洲央行：通脹率未來兩年維持在2.75%左右

環球政經 15:25 2022/02/02

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澳洲央行公布議息結果，維持現行0.1厘利率水平不變，並宣布終止2750億澳元資產購買債券計劃，又表示今年將關注解決供應鏈問題，和對物價的影響。

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

澳洲去年12月失業率跌至4.2%，創下13年來的低位，而通脹率回升至2.6%，屬7年來的高位，澳洲央行總統Philip Lowe形容此為好消息，更是幾年來首次可望實現目標。

他又指出，央行更接近實現通脹及就業目標，惟指現時尚早談及通脹未來將會達到2-3%目標範圍。

央行目前估計，失業率今年稍後跌至3.75%，更可持續至明年底；而其核心通脹率今明兩年維持在2.75%左右，工資增長預計從現時2.2%，加快至明年的3%左右。

市場則預計，澳洲央行最快於5月加息至0.25%，年底前或會再加息4次，並將會加至1.25%。

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責任編輯：潘曉豐

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債券 就業 經濟 失業 加息 澳洲 澳元 議息 失業率 澳洲央行

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