【猜字遊戲】《紐約時報》百萬美元收購Wordle 稱玩家初期仍可免費遊玩

近期大熱的猜字遊戲Wordle，獲美國《紐約時報》周一（1月31日）宣布，以百萬美元收購，並指遊戲初期仍會維持免費營運。報導指出，Wordle玩家數目快速增長，由去年10月推出後，至今年1月中已增至30萬玩家。

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

Wordle創辦人Josh Wardle表示，在收購後，整合在《紐約時報》網站的益智遊戲區中，並承諾移交管理後，玩法不會有任何改變，並持續免費開放給新舊玩家，也確保所有玩家連勝的紀錄被保存下來。

他表示：「這不是我的正職工作，不希望它為我的生活帶來壓力和焦慮。」他又直言，對這種「病毒式傳播」感到不知所措，「老實說，這種感覺並不好，我對玩家們有種責任感，我必須確保遊戲一切正常，維持運轉。」

《紐約時報》填字遊戲編輯Will Shortz稱讚，「Wordle」是一款「偉大的謎題」，「這款遊戲不需要花費很長時間，十分適合現今這個注意力不足的網路時代。」

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐