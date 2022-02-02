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【猜字遊戲】《紐約時報》百萬美元收購Wordle 稱玩家初期仍可免費遊玩

環球政經 14:13 2022/02/02

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近期大熱的猜字遊戲Wordle，獲美國《紐約時報》周一（1月31日）宣布，以百萬美元收購，並指遊戲初期仍會維持免費營運。報導指出，Wordle玩家數目快速增長，由去年10月推出後，至今年1月中已增至30萬玩家。

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Wordle創辦人Josh Wardle表示，在收購後，整合在《紐約時報》網站的益智遊戲區中，並承諾移交管理後，玩法不會有任何改變，並持續免費開放給新舊玩家，也確保所有玩家連勝的紀錄被保存下來。

他表示：「這不是我的正職工作，不希望它為我的生活帶來壓力和焦慮。」他又直言，對這種「病毒式傳播」感到不知所措，「老實說，這種感覺並不好，我對玩家們有種責任感，我必須確保遊戲一切正常，維持運轉。」

《紐約時報》填字遊戲編輯Will Shortz稱讚，「Wordle」是一款「偉大的謎題」，「這款遊戲不需要花費很長時間，十分適合現今這個注意力不足的網路時代。」

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責任編輯：潘曉豐

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