【2022壬寅虎年】鄉議局主席劉業強為港求得38號中籤 解曰：「凡事守舊，自身平安」

鄉議局主席劉業強於今日（2日）大年初二車公誕為港求籤，得第38號中籤，

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

籤文：

「人扳高處求真果 我向低邊拾芥薑 媚奧不如去媚灶 莫教涉獵逞英豪」 解曰：「凡事守舊，自身平安，家宅興旺，求財遂意」」

劉業強指，在疫情下，本港要按步就班，朝向「動態清零」方向努力，並不可操之過急。

解籤師傅陳天恩表示，籤文指出市民遵守紀律，否則疫情只會攀高不會調低，或將會出現第6波疫情；又預計香港來年經濟不太好。

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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責任編輯：潘曉豐