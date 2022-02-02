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【輝瑞疫苗】向美國申請授權 為6個月至5歲幼兒使用

環球社會熱點 11:14 2022/02/02

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隨著各地兒童新冠肺炎確診數目增加，外界開始關注兒童新冠疫苗發展情況。輝瑞疫苗公司周二（1日）向美國監管當局，申請向6個月至5歲幼兒接種疫苗緊急授權，料最快本月內批出授權。輝瑞公司表示，2至4歲兒童疫苗臨床實驗結果未達至關鍵目標，是次為應美國食品及藥物管理局（FDA）要求提交數據。

每年接種1針疫苗更理想 相較頻密接種 【下一頁】

輝瑞（Pfizer）發表聲明表示，目前向美國申請2劑3微克疫苗。但輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）表示，共需接種3劑疫苗，才能對當前和潛在未來變種提供高水平保護。輝瑞公司與合作研發疫苗的德國藥廠BioNTech將在未來，繼續研究幼兒第3針數據，預料相關數據將在3月下旬公布。

FDA代理局長伍德科克（Janet Woodcock）表示，近期Omicron變種確診個案激增，當務之急是為該年齡層兒童提供安全且有效的疫苗，所以要求疫苗公司儘快提交申請，專家委員會將於2月15日開會討論授權。外界預料，監管當局或最快於本月內批出授權。輝瑞公司表示，若FDA一旦批出授權，公司預料將有充足的疫苗供應。

世衛建議5至11歲兒童接種輝瑞疫苗 【下一頁】

輝瑞公司曾在去年12月時曾表示，臨床實驗數據顯示疫苗在6個月至2歲的幼兒，產生的免疫反應與年輕人結果相似，但對於2至5歲兒童數據或需到今年年中才有結果。美國將疾控中心（CDC）數據顯示，5歲以下兒童新冠確診者歲僅佔總數3%，但與年齡較大兒童組別相比，前者住院比例更高。

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責任編輯：李俊儀

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