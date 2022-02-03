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【物流亂局】新年人手短缺＋中國「清零」政策　致港口堵塞 、運費飆升

商業 10:00 2022/02/03

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近月中國的Omicron疫情在北京和杭州等地擴散，深圳、天津和寧波等主要港口城市以及工業中心西安都出現病例，引發了封城和其他遏止疫情措施。適逢中國正值農歷新年假期，人手短缺問題將進一步減慢海上及空運的速度。

【疫後新常態】美企疫下初嘗遠程工作　決定永久執行

供應鏈風險情報公司Supply Wisdom創始人兼主席Atul Vashistha表示：「貨物堆積如山，一些船也被禁止入境。」他續指：「儘管中國的港口仍然開放，但目前的疫情措施限制，例如強制檢疫和測試，都阻礙了運輸速度並造成航班延誤。」他補充，中國政府目前的主要任務是在冬奧會和農歷新年期間阻止新冠疫情再次擴散，然而限制措施亦對港口運輸帶來一些混亂。

12月出現的寧波疫情也擾亂了當地的港口交通，尤其是對世界第三大繁忙港口—寧波舟山港的限制措施。貨運預訂平台Freightos Group研究主管Judah Levine表示，雖然船運業務大致恢復，但貨物被轉移到上海這世界最繁忙的港口，結果又造成了阻塞和延誤。

空運費用升逾5成

Levine亦提到，亞洲至美國西海岸航線的海運即期費已爬升了4%，不過他認為農歷新年長假令工廠停工，運費理應不會再上升。至於航空貨運費方面，Freightos航空指數顯示，1月中旬中國至北歐的費用為每公斤9.59美元，比1月初的每公斤6美元以下，足足上升了逾50%。

【網購熱潮】疫情引發美國網購熱　「反向物流」成物流業新挑戰

對於中國「清零」政策對全球供應鏈的影響，智庫組織Economist Impact的全球化、貿易和金融部門負責人John Ferguson認為，中國的「清零」政策相當關鍵，如疫情進一步爆發將導致更多重要地區面臨關閉或封鎖，這將令全球供應鏈再度惡化。而冬奧會來臨以及下半年舉行的「二十大」會議，中國政府不太可能會在2022年放棄「清零」目標。

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

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