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【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20　股價急漲9%　上季業績超預期

股市 07:05 2022/02/02

分享：

【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20　上季業績超預期

Google母企Alphabet發布季績時宣布，將股份以1拆20比例拆細，Alphabet上季收入及盈利均超市場預期，收入按年增長32%至753.3億美元，預期為721.7億美元，純利206.42億美元，按年增36%，每股盈利30.69美元，按年升38%。反映Google能承受疫情大流行及通脹帶來的壓力。盤後股價急升8.6%，至2990.25美元。

股價與業績表現成正比，Google股價去年升65%，創2010年以來最強的年度升幅，股價由去年初的1752.65美元升至去年底的2897.04美元。

Google各項分類收入均見增長，Google搜尋引擎收入433.01億美元，按年增36%，Youtube收入86.33億美元，按年增25%，Google Network收入93.05億美元，按年增26%。Google其他收入81.61億美元，按年升22%。至於雲業務，收入55.41億美元，增45%。

入場費由2990.25美元縮至149.5125美元

Google同時公布將股份拆細，即每1股Google將獲得19股Google，以現價2990.25美元計，拆細後股價為149.5125美元，入場費大為降低，有利散戶入場。

【美股收市+ADR】Alphabet公布1拆20　滙豐ADR越57　美股升273點（不斷更新）

記者：譚志偉

美股 谷歌（美：GOOGL） YouTube Alphabet（美：GOOG）

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【美股收市+ADR】Alphabet公布1拆20　滙豐ADR越57　美股升273點（不斷更新）
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