【傳統智慧】機構投資者佔比愈高、股市波動性愈低？　金管局研究咁樣講...

傳統智慧一般認為,機構投資者作出投資決定時往往較散戶理性,加上前者持貨能力較強,故機構投資者在股市佔比愈高,股市波動性理論上亦較低,但事實是否如此? 金管局今年1月中發表論文研究這方面,發現現實與普遍認知存在差別。

在該份題為《長期機構投資者對金融穩定性是否有所貢獻? — 來自香港及國際市場的證據》(Do long-term institutional investors contribute to financial stability? – Evidence from equity investment in Hong Kong and international markets)的論文中,金管局的研究團隊收集了2001年首季至2017年首季期間,合共逾6萬個來自保險公司與退休基金的投資組合之資金流數據,這些投資組合總共覆蓋56個成熟市場與181個新興市場。

跌市時無發揮穩定市場功能

研究發現,機構投資者於正常時期,在環球股市的確發揮了緩和市場波動性的作用,但在股市處於壓力時期,機構投資者於成熟市場的投資行為卻非如此。

保險公司與退休基金倘在市場下行期間採取價值投資策略,減持較安全的資產並增持較高風險資產,會有助緩和資產價格波幅,為金融系統帶來逆周期效應。不過,研究數據反映,以上情況僅限於市況正常時才會發生。機構投資者在市況惡化時,反而未能發揮以上逆周期穩定作用。

具體而言,金管局所收集的研究數據反映,當環球股市經歷一季跌市後,翌季流入股市的資金會有所增加。然而,在恐慌指數處於高水平的時期、也就是波動市期間,數據顯示流入主要股市的資金於跌市季度的翌季不增反減。

在金融市場表現波動時,保險公司與退休基金會將投資組合內的資產由高風險投資調動至較安全的投資,以符合監管規定或應付短期資金需要。此舉從機構投資者角度正常不過,但對整體投資市場而言,卻會加劇不穩定性。

對此,金管局的研究團隊認為,背後原因可能與機構投資者在以往環球大跌市時,對成熟市場衍生的憂慮有關。因回顧2000年代早期及2008年,幾次大跌市的震央正正就是歐美市場。

機構投資者亦有羊群行為

研究團隊又相信,有關現象背後涉及機構投資者之羊群行為,而觸發羊群行為的主因,可能是由於這些機構投資者作出資產分配決定時,受制於幾個相同因素。

第一,不同機構投資者所持資金之融資結構類似;第二,不同機構投資者均採用同一指數作為投資比較基準;第三,機構投資者彼此面對類近的監管限制。

此外,上述研究亦有其他發現,包括保險公司與退休基金會因應跌市,在跌市季度的下一季度增加於港股市場的股票投資,反之亦然。

另一發現是在正常市況下,流入本港股市的資金與流入歐洲成熟市場的資金,走向通常一致,但在市況受壓時,流入本港的資金則與流入整體亞太區的資金走向一致。

