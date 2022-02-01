【元宇宙】Best Buy或受益元宇宙熱潮　分析師指電腦升級帶動

▲ 有分析報告指，元宇宙會令消費者有意升級裝置及電腦等，或有助美國電腦產品零售商Best Buy從中獲利。（法新社 圖片）

元宇宙成為最新科技焦點，有分析報告指出，此趨勢會令消費者有意升級裝置及電腦等，或有助美國電腦產品零售商Best Buy從中獲利。

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Loop Capital Markets的分析報告指，消費電子產品零售商Best Buy處於有利位置，可以充分利用虛擬世界對NFT代幣、遊戲和社交應用的熱情。該公司是全美國最大的個人電腦零售商，擁有大型實體店，消費者可以試用不同耳機等產品，並設有負責幫助消費者進行設置的技術團隊。

該股票研究公司董事總經理 Anthony Chukumba 表示，有愈來愈多傳統品牌加入元宇宙虛擬世界銷售，例如Nike、Ralph Lauren等。 對Best Buy來說消費者要體驗元宇宙，需要準備更好的顯示器及其他裝置如麥克風等，有望催化新一波大規模的電腦及智能手機升級。

除了元宇宙刺激銷售，Best Buy銷售的VR/AR裝置以及遊戲主機亦有望增長，並與大型設備生產商有合作關係。而且元宇宙應用亦可望協助Best Buy以更快更低廉成本模擬貨倉運作，改善運作效率。因此被分析師看好未來股價發展。

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責任編輯:王浩賢