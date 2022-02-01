Sony收購遊戲開發商Bungie　作價36億美元保持創作獨立

▲ 索尼(Sony)集團以 36 億美元(約港幣280億元)收購戲開發商 Bungie，是繼微軟收購Activision Blizzard後另一項投資者和遊戲迷關心的交易。（SIE 圖片）

索尼（Sony)集團以 36 億美元(約港幣280億元)收購戲開發商 Bungie，增強其遊戲製作工作室陣容。是繼微軟收購Activision Blizzard後另一項投資者和遊戲迷關心的交易。

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開發商 Bungie擁有知名射擊遊戲系列《Destiny》，是繼Activision Blizzard的《Call of Duty》及現歸微軟的《Halo》系列以外，極受玩家喜歡的作品。《Destiny》及《Call of Duty》近作都有與索尼協議，在Playstation主機平台有緊密合作。

遊戲界不時出現優良開發商被收購，惟日後願景往往未必實現，有案例是在收購後母公司對創作進行過多介入，令完成品變質，失去玩家及市場支持，最終被母公司關閉。今次被收購的開發商 Bungie，近年以《Destiny 2》成為Playstation玩家至愛，但首發初期也被玩家強烈批評質素參差，改版後才陸續改善。Bungie之前曾屬於Activision Blizzard旗下，2019年才脫離集團恢復獨立營運。

索尼保證創作自主

玩家擔心Bungie的創作自由會受損，為此索尼互動娛樂總裁暨CEO的Jim Ryan在官方聲明強調，Bungie 仍會是獨立的多平台工作室和發行商。為創造出協同效應和合作機會，花費很多時間與 Pete Parsons、Jason Jones 和 Bungie 管理團隊建立關係，將得到索尼互動娛樂全力支持。

Jim Ryan表示，Bungie 在多平台開發和持續遊戲服務（Live Game Services）的世界級專業知識，將幫助 PlayStation 擴展到數億計遊戲玩家領域。 Bungie的創新及專利工具將幫助 PlayStation Studios 達到新高峰。

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責任編輯:王浩賢