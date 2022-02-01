【僱員權益】加州將設快餐業議會　逾50萬快餐工作者企業可加入

▲ 美國加利福尼亞州眾議院近日批准新成立快餐業議會，當地超過 50 萬快餐業員工將可加入得到權利和保障。（法新社 圖片）

美國加利福尼亞州眾議院近日批准新成立快餐業議會，當地超過 50 萬快餐業員工將可加入得到權利和保障，將是全美首創。

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當地工作者將與雇主和加州機構一同加入新成立的快餐業議會，以制定加州有關快餐業的工資、工作時間、培訓和工作條件等標準，包括保護員工免受新冠病毒大流行影響的程序。預定適用於全國最少擁有30間分店的公司。

成立快餐業議會將為加州快餐業引入監管，為當地領先全美約 557,000 名快餐業工作者提供發聲渠道。然而條例草擬過程非一帆風順，有相當反對聲音，認為會令議會權力過大，令快餐企業離開加州。認為其他行業有類似問題亦毋須加設獨立議會，國際特許經營協會亦表示反對。

支持議會者表示，快餐業工作者是該州最大、增長最快的低工資私營部門勞工階層，但缺乏針對其行業的特定保護。估計加州大約 80% 的工作者為拉丁裔、黑人或亞裔，三分之二是女性，許多人生活在受疫情影響最嚴重的社區。

11名各方持份者

快餐業議會預定有11名委員，包括:2名快餐店員工代表、2名快餐店員工支持者代表、1名特許經營授權商代表和1名特許經營店代表，其餘5名成員將是政府機構代表。

條例早前以 41比19 票通過加州眾議院，將交到加州參議院，在通過及生效前立法機關仍有60日時間可提出否決。

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責任編輯:王浩賢