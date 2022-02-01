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英伯明翰醫院外有舞獅迎新年 冀感謝醫護疫情付出

環球社會熱點 16:14 2022/02/01

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周二（1日）適逢農曆新年，英國等地華人都有相關慶祝活動。英國伯明翰市醫院外等地區有傳統舞獅表演，表演者指希望感謝英國國民保健服務（NHS）醫護人員。伯明翰中國節日委員會表示，向NHS醫護致以最美好的祝福，同時希望為伯明翰帶來歡樂。

英派對門報道指領導失敗 約翰遜再次致歉 【下一頁】

一眾表演者在伯明翰（Birmingham）周二早上在醫院外表演傳統舞獅，希望藉此感謝NHS工作人員，在疫情大流行期間的付出。伯明翰中國節日委員會（Birmingham's Chinese Festival Committee）James Wong表示，在新年之初向NHS工作人員致以最美好的祝願。

是次並非伯明翰首次舉辦農曆新年慶祝活動，2020年的巡遊活動有數千人參加，去年的慶祝互動則因疫情大流行而被取消。今年同樣出於對疫情考慮，舉辦組織縮減活動規模，但James Wong指，依然希望能為城市居民帶來歡樂。

英國醫護短缺 擬取消強制接種疫苗要求 【下一頁】

James Wong透露自己生肖屬虎，在疫情期間見到很多企業蒙受巨大損失，亦有朋友於疫情間離世。無法想像醫護人員每天穿著個人防護裝備（PPE）工作長達16小時候，仍無法回家探望家人的辛苦。James Wong表示，只希望有所行動表達對醫護人員工作的讚賞。

表演團體表示，其後2日將在伯明翰市內進行巡迴演出，表演地點包括多個城市著名地標，如唐人街及百年廣場（Centenary Square）等，有6至7名舞獅表演者還將在伊利沙伯女王醫院及伯明翰兒童醫院等醫院外舞獅。

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責任編輯：李俊儀

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