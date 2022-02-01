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加拿大總理確診 譴責反強制疫苗接種示威

環球社會熱點 14:07 2022/02/01

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加拿大首都渥太華上周爆發反強制疫苗接種示威，總理杜魯多舉家暫離避險。杜魯多強烈譴責示威活動，稱示威是對真理的侮辱。杜魯多指民眾有權抗議，但期間展示出來的仇恨永遠不能接受。杜魯多同日宣布確診，強調狀態良好。

加拿大數千人反強制接種遊行 杜魯多舉家暫離渥太華 【下一頁】

渥太華（Ottawa）示威者主要由跨境貨車司機組成，亦有數千名當地民眾加入。半島電視台引述專家報道，多個知名極右翼人士亦有參與組織過程。上周末社交媒體流傳圖片亦顯示，部分示威者高舉帶有納粹標誌旗幟。

杜魯多（Justin Trudeau）周一（31日）呼籲，對任何加入車隊並展示仇恨及分裂象徵感到不安人士，應勇敢表達不容忍的立場。杜魯多表示，對部分人士在首都抗議行為，加拿大人感到震驚及厭惡，並指懸掛種族主義旗幟行為是對隊伍軍人的詆毀。他強調自己不會屈服。

加拿大貨車司機抗議強制疫苗接種 獲馬斯克聲援 【下一頁】

杜魯多同日早上在社交媒體Twitter上宣布，新冠檢測結果呈陽性反應，3個孩子中2個亦確診。他指現時感覺良好，本周將繼續遠程辦公，同時遵守公共衛生守則，並再度呼籲民眾接種第3針疫苗。據悉杜魯多已接種第3針疫苗。

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責任編輯：李俊儀

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