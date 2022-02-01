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【Omicron變種】亞變種BA.2傳染力較BA.1更強 1周內39%感染家人

環球社會熱點 12:45 2022/02/01

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丹麥早前宣布，新冠肺炎Omicron變種亞變種BA.2已成當地主流毒株。丹麥研究發現，BA.2傳染力較BA.1更強，同時具有逃避免疫特點。丹麥研究人員表示，BA.2確診者有39%會在1周內傳染給家人，但BA.1概率只有29%。

Omicron變種傳染力太強 澳洲北領地放寬入境要求 【下一頁】

是次研究由丹麥傳染病權威機構Statens Serum Institut（SSI）、哥本哈根大學（Copenhagen University）、丹麥統計局及丹麥科技大學（Technical University of Denmark）共同進行，尚未經同行評審。研究人員分析了去年12月至今年1月期間，共逾8,500個丹麥家庭確診情況，發現BA.2確診者傳染他人的概率較BA.1確診者高33%，BA.2本質上較BA.1更具傳染力。

主要研究人員Frederik Plesner接受路透社訪問指，BA.2確診者有39%概率會在1周內傳染家人，但BA.1確診者則只有29%，前者較後者高10個百分點。SSI初步分析指，兩種亞變種在住院風險上沒有差異。

美國Omicron單日死亡人數高於Delta 增逾2200死 【下一頁】

研究人員同時發現，BA.2還具有逃避免疫特定，可進一步降低疫苗預防感染方面的保護。但研究仍然強調接種疫苗重要性，指與未接種疫苗人士相比，完成疫苗接種人士感染及傳播任何變種的機會都較低。

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責任編輯：李俊儀

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