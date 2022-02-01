【金價點睇】2022通脹風險有機會超預期 金價見1900太樂觀？

近月金價走勢不濟，上周黃金期貨挫2.5%，一度跌至6周以來最低水平。不過，有市場人士預期在實體黃金消費、工業性需求支撐下，看好今年金價走勢，突破每盎司1,900美元機會很大，至於能否突破2,000美元，則要視乎通脹風險有否擴大的可能。

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台銀貴金屬部經理楊天立指出，去年隨着疫苗接種率提升，大家對疫情衝擊的擔憂程度下降，對經濟看法轉趨樂觀，即使有通膨現象，但因美國聯儲局去年不斷喊話通脹僅是短期現象，資金因而大量湧入股市、樓市、比特幣等風險性資產，被視為避險性質的黃金相對失色。不過，當經濟轉好，帶動實體黃金消費性及工業性需求明顯成長，加上新興市場國家，例如亞洲國家，存在買小金條避險、抗通脹的需求，支持金價從去年第三季以來得以緩步升溫。

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展望今年金價，目前國際投資銀行、大型機構看法相當兩極，一派認為聯儲局加息、縮表動作可抑制通膨，相對悲觀看待金價，相信金價將下試1,600美元至1,700美元區間。另一派預測則完全相反，認為即使聯儲局3月加息亦很難有效控制通脹，主因是考量相關政策力道，不能過度打擊經濟成長、就業或造成股市大跌，且目前股市、樓市等風險性資產已過度樂觀反應經濟成長，屆時若因加息影響到經濟成長，風險性資產將明顯修正，資金為避險將轉入金市。由於市場風險性遠比想像更高，後市金價可上攻1,900至2,000美元。

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記者：林衛