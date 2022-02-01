【房住不炒】中國1月百城房價持續下跌 中指院料2月或仍低迷

中指研究院剛發布報告顯示，1月中國百城新建住宅平均價格為每平米16,179元（人民幣，下同），按月下跌0.01%，跌幅較上月收窄0.01個百分點，價格環比已現三連跌，按年上漲2.06%，但漲幅較上月收窄0.38個百分點。同期，百城二手住宅平均價格為每平米15,987元，按月下跌0.08%，跌幅較上月收窄0.01個百分點，價格按月已現四連跌；按年上漲2.86%，漲幅較上月收窄0.41個百分點。

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展望未來，中央及地方政府房地產調控將進一步突出穩樓市的政策目標，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求。短期內預計將有更多城市跟進出台支持購房需求的相關政策，緩解地方樓市下行壓力。「但考慮到政策作用傳導至市場的時滯效應，觀望的市場情緒依然濃厚，2月份多數城市市場表現或依舊低迷。」報告稱。

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政策方面，開年房地產調控延續去年第四季的政策方向，各地頻繁出台新政紓困樓市。例如，全國銀行間同業拆借中心公布五年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調5個基點。另外，北海、寧波、南寧、青島、濟南、自貢等出台住房公積金新政，含降低首付款比例、提高公積金貸款最高額度、放寬公積金貸款條件及優化異地貸款等，降低居民購房資金門檻及成本，促進購房需求釋放，緩解當地樓市下行壓力。

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記者：林衛