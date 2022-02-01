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【比特幣Bitcoin】薩爾瓦多總統懶理IMF呼籲 比特幣升是時間問題

股樓投資 16:36 2022/02/01

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薩爾瓦多總統Nayib Bukele可謂比特幣的死忠，儘管比特幣已由高位調整逾四成，依舊不離不棄，明顯他將自己政治生涯與比特幣的走勢掛鉤。他表示，由於比特幣供應量有限，在需求不斷成長下，將推動漲勢，比特幣的價格應該會經歷大幅的上漲。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

同時，他指出全球預計有5,000萬名百萬富翁，若他們每個人都決定要持有1枚比特幣，但比特幣世界上永遠只有2,100萬枚，連一半都不夠。考慮到供應量有上限，價格大幅飆升只是時間問題。然而，他並沒有表明預期的漲幅會是多少，也沒有提及何時會展開升浪。

【延伸閱讀】2022年部署：晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽，請按【見下頁

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事實上，國際貨幣基金組織（IMF）早前已敦促薩爾瓦多放棄將比特幣作為法定貨幣，強調使用比特幣在金融穩定、金融誠信、消費者保護，以及相關的財政或有關負債方面存在巨大風險。但就此看來，Nayib Bukele似乎當IMF的勸告為耳邊風，繼續等比特幣掉頭上升。

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記者：林衛

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國際貨幣基金組織 薩爾瓦多 經濟 比特幣

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