【收購競賽】繼微軟斥巨資收購動視暴雪後 Sony唔執輸買Bungie

科技巨頭加快在元宇宙的布局，繼微軟（MSFT）收購動視暴雪（ATVI）後，Sony也斥資36億美元收購遊戲開發商Bungie，即《天命》(Destiny)和《光環》(Halo)系列遊戲的開發商。市場正關注哪間公司會成為下一個被併購的對象，現在看來Meta（FB）、騰訊（00700）等公司都在積極增強平台影響力，料併購消息陸續有來。

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Sony董事長兼首席執行官吉田憲一郎表示，Bungie創造了一些全球最受歡迎的電子遊戲系列，並繼續不斷發展壯大，通過將其價值觀與人們分享遊戲體驗的願望相結合，Bungie將全球數百萬玩家聚集在一起。

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Bungie 方面將這筆交易視為公司的新開端，其日後的發展方向會延伸到遊戲以外，範圍覆蓋全球多媒體娛樂內容。根據公司行政總裁Pete Parsons發布的官方部落格，Bungie接下來會繼續作為獨立的多平台工作室和發行商營運。「我們將繼續獨立發行、創意開發我們的遊戲，繼續推動統一的Bungie社群。我們的作品將繼續出現在社群所在的地方，無論他們選擇什麼平台。」

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記者：林衛