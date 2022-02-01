【美股業績】亞馬遜Google等巨企本周派成績表 美股進入業績高峰期

據報道，美股已進入業績密集公布的一周，準備派成績表的巨企，包括亞馬遜（AMZN）、Google母公司Alphabet（GOOG）、Facebook母公司Meta（FB）、埃克森美孚（XOM）及福特汽車（F）等。根據FactSet數據，從周一（1月31日）開始的一周內，預計有超過五分之一的標普500指數成份股公司和道瓊斯指數中的幾家知名公司將會相繼發布季度業績更新。

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其中，亞馬遜將於周四（3日）公布業績，市場預計其季度收入將達創紀錄的1,377.3億美元，但利潤料將比上年同期下降，部分原因是成本上升。埃克森美孚有望利用油價飆升的機會實現強勁增長，市場預估該公司的收入為850億美元，當季利潤料為82.2億美元。

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值得注意是，市場似乎對通脹蠶蝕盈利有一定關注度。早前，《華爾街日報》整理了各行業高管對通脹及應對的看法。蘋果（AAPL）行政總裁庫克指出，運輸成本非常高，也看到通脹現象，希望有一部分是暫時的。麥當勞行政總裁Ozan稱2022年大宗商品持續面臨漲價壓力，預計來自食品等成本將出現雙倍或高單位數的升幅，尤其上半年的壓力最大。

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記者：林衛