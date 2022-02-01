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【名家論市】冠軍分析師張憶東 若聯儲局非更鷹美股短綫可企穩 港股續看反彈小牛市

股樓投資 14:02 2022/02/01

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興業證券全球首席策略分析師張憶東指出，美國聯儲局立場沒有超預期更鷹派，美股短期有望企穩反彈。 首先，長債利率抽升導致的美股「殺估值」，將告一段落。其次，觀察VIX指標已進入恐慌區域，美股悲觀情緒已快速釋放，後續隨着VIX指標確認見頂回落，美股也將由短期底部並反彈。展望 0127 FOMC 會議，我們認為，聯儲表態將維持年初以來的利率路徑引導。開年以來美股下跌尚不足以觸發聯儲的貨幣政策實施路徑轉向。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

港股 2022 年對於美股的動蕩將逐步背馳，有望迎來海外資金從其他新興市場回歸，維持2022年「港股反彈小牛市」的判斷。港股作為全球估值窪地， 基於中國穩經濟的貨幣政策、財政政策發力，以及中國房地產、互聯網等產業政策環境邊際改善，2022年港股將迎來內資和外資增持意願的雙重提升。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股，請按【見下頁

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張憶東在報告指，以史為鑑，滯後於AH溢價指數高點2至3個月，南向資金往往會出現淨流入的階段性高潮。截至2021年年底，AH溢價指數為147，位於2015年以來的98%分位數水平，接近歷史高點。南向資金呈現出加速流入的態勢，去年12月南向資金淨流入規模為4,07.52億元人民 幣，為2021年3月以來的最大值；2022年1月，南向資金維持流入趨勢， 截至1月20日，淨買入 262.45億元人民幣。同時，他又留意到開年以來隨着港股底部反彈， 港元滙率同步升值，顯示出外資對於港股資產的需求逐漸增加。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

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記者：林衛

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張憶東 買入 外資 港股 美國聯儲局

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