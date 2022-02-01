【國際油價】得益於烏克蘭及中東地緣政治緊張 油價創最大單月升幅

由於供應短缺的持續，烏克蘭和中東的政治緊張局勢，國際油價周一（1月31日）繼續上漲，紐約期油報88.15美元，埋單計，1月原油期貨全月升逾17%，創下1年來的最大單月漲幅。數據顯示，紐約期油1月上漲17.2%，而布倫特原油期貨周一亦升至每桶91.21美元，全月上漲17.3%。同時，布倫特與紐約期油雙雙收在2014年10月初以來的最高水平，並創下了自2021年2月以來最大的單月漲幅。

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市場分析師普遍預計，由石油輸出國組織（OPEC）和以俄羅斯為首的盟友將在周三（2月2日）召開會議，料會保持其逐步增加產量的計劃。Rystad Energy高級石油市場分析師Louise Dickson表示，每月增產40萬桶供應對市場來說太無關重要，更何況，增產計劃還並未完全實現。

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因此，分析認為平衡供應短缺的臨時解決方案只能來自OPEC+，並由擁有最大備用產能的生產國沙特阿拉伯主導。但是，1月OPEC的石油產量再次低於增產計劃，即使價格處於7年高位，一些產油國仍難以增加產量。

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記者：林衛