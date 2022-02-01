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【新股IPO】全球最大電競商騰訊佔股13.54% VSPN啟動港股IPO

股樓投資 13:18 2022/02/01

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全球最大電競運營商英雄體育VSPN Group Limited已向香港聯交所遞交A1表。美銀證券、中金公司、瑞信擔任聯席保薦人。資料顯示， VSPN成立於2016年，應書嶺、滕林季、唐丹妮、吳晟、鄭奪、張永康為VSPN的聯合創始人，其中騰訊（00700）持股比例達13.54%，公司創始人兼行政總裁應書嶺與其一致行動人合計持有35.05%的投票權。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

公開資料顯示，VSPN為王者榮耀、和平精英、AOV、FREE FIRE、PUBG、PUBG MOBILE、Kartrider Rush等29款知名競技遊戲提供賽事組織、賽事內容生產制作、商業化衍生通道等多方面一站式綜合服務，是國內唯一一家完成電競全生態鏈業務布局的企業。業務範圍包括東南亞、美洲、歐洲等地的十多個國家和地區。根據弗若斯特沙利文報告，VSPN在亞洲和中國營辦電競賽事業務及商業化收益方面均位列行業第一。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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根據招股書資料，2021年首9個月VSPN營收達13.22億元（人民幣，下同），較2020年同期增長144%，來自電競賽事運營、商業化、社群運營的收入分別為4.66億元、4.51億元、3.43億元，佔總收入的35.3%、34.1%、25.9%。期內，經調整後虧損約3.17億元，主要成本包括電競內容制作、主播分成、員工成本等，其中，電競內容制作成本為5.38億元，按年增長40.7%。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

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記者：林衛

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