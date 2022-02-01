英派對門報告指領導失敗 約翰遜再次致歉

英國早前對首相約翰遜封城期間舉行派對展開調查，報告周一（31日）正式出爐。英國首相府公開相關報告，內容指英國政府核心領導及判斷嚴重失誤。英國高級公務員格雷共調查16起涉嫌違反防疫規定事件，其中12起已交由英國倫敦警方調查。約翰遜表示完全接納調查報告，並再次致歉。

首相府仍未收派對門調查報告 約翰遜未被警方問話（第二版） 【下一頁】

格雷（Sue Gray）周一向首相府提交長達12頁的調查報告結果，當局其後公開部分內容。報告指，當局不同部門在不同時期都出現了領導及判斷失誤。部分集會未能遵守政府核心的標準，更未能遵守英國民眾標準。在大流行背景下，很難證明部分聚會的正當性。

格雷一共調查2020年至2021年間，共16起涉嫌違反防疫規定事件，一共採訪逾70人。格雷亦審查了大量電郵、短訊、照片等資料，在報告中批評政府核心的飲酒文化。應英國倫敦警方要求，其中12起調查結果已交由警方調查。當中包括2020年6月約翰遜的生日派對，以及去年4月已故菲臘親王（Prince Philip）葬禮前夕的2次聚會。

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約翰遜（Boris Johnson）當地時間周一下午在國會為做錯事及其後處理方式再次致歉，完全接受調查結果。他承認將汲取教訓，作出該改正，承諾改革首相府。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）再次呼籲約翰遜辭職，指責約翰遜正在推卸責任。

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責任編輯：李俊儀