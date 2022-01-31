【古蹟保養】建築署引入航拍機檢查古蹟 免卻搭棚人力物力

負責古蹟維修保養的建築署，由去年起以用航拍機，加上人工智能分析去檢查不同建築物及古蹟，包括文物探知館、大夫第等。該署指，以往如要檢查中式瓦頂的建築物需要搭棚，現時用航拍機則可節省三分一時間及人手，未來亦會在其他古蹟中使用技術。

另外，建築署亦採用三維掃瞄（3D Scanning）技術記錄建築物結構及建築特色等，如有損壞可根據掃瞄圖像來復原，目前已在大夫第、山頂消防局等試用，並計劃下一步掃瞄薄扶林水塘的前看守員房舍等古蹟。

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該署指，於2020年在三棟屋試驗航拍機檢查，拍攝影像後用人工智能辨認外牆是否有裂縫、剝落等問題，至去年正式推行，目前已在15棟建築物中使用，包括郵政總局、文物探知館及大夫第。

建築署負責保養的約40至50個法定古蹟中，大部份為中式瓦頂，以往檢查要搭棚，現時就有高清鏡頭檢查，人手同時間節省不少，故未來會繼續使用航拍機檢查更多建築物。

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責任編輯：龍紀瑩