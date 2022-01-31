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【港鐵東鐵綫】東鐵綫過海段紅磡至金鐘站試營運 預計6至7月通車

理財智慧 11:15 2022/01/31

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港鐵東鐵綫過海段日前開始進入試營運階段，期間東鐵綫部分路段或須作輕微服務調整。

港鐵表示，不載客列車明日起將會在日常行車時間的非繁忙時段和在部分非行車時段內測試，列車會經過紅磡站新月台、新建的會展站及將來的終點金鐘站作試運行。

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所有東鐵綫過海段鐵路建造工程已經大致完成，新列車亦陸續運送到港及投入服務。東鐵綫過海段試營運期間，重點工作包括，進行不同車務運作系統及相關車站設施的系統磨合、列車的試運行以及一系列演練。

東鐵綫過海段預計今年6月至7月通車，會由現時的紅磡終點站，途經新建的會展站延伸至金鐘作新終點站。

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責任編輯：龍紀瑩

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