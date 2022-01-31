【港鐵東鐵綫】東鐵綫過海段紅磡至金鐘站試營運 預計6至7月通車

港鐵東鐵綫過海段日前開始進入試營運階段，期間東鐵綫部分路段或須作輕微服務調整。

港鐵表示，不載客列車明日起將會在日常行車時間的非繁忙時段和在部分非行車時段內測試，列車會經過紅磡站新月台、新建的會展站及將來的終點金鐘站作試運行。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

所有東鐵綫過海段鐵路建造工程已經大致完成，新列車亦陸續運送到港及投入服務。東鐵綫過海段試營運期間，重點工作包括，進行不同車務運作系統及相關車站設施的系統磨合、列車的試運行以及一系列演練。

東鐵綫過海段預計今年6月至7月通車，會由現時的紅磡終點站，途經新建的會展站延伸至金鐘作新終點站。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩