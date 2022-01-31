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【新冠肺炎】彭博1月防疫韌性排名出爐 香港跌9位僅得63.2分

理財智慧 12:15 2022/01/31

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美國《彭博社》（Bloomberg News）日前公布最新全球防疫韌性排名，近期爆發第5波疫情的香港比上一期下跌9位，排在第33名。

根據《彭博社》今年1月防疫韌性排名，第1名是阿拉伯聯合大公國，接著依序是沙地阿拉伯、芬蘭、土耳其、新加坡、智利、伊朗，香港以63.2分排名第33，台灣名次為第8名，南韓排名第9，日本排名第17，中國排名第18名，菲律賓再次跌至最後一名，先前5個月裡有3個月排名墊底。

同場加映: 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

《彭博》自2020年11月起，針對全球53個規模超過2000億美元經濟體的國家進行評比，並逐月公布防疫韌性排名。同場加映: 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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責任編輯：龍紀瑩

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