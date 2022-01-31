【物亂混亂】美農業部援助加州港口 5百萬美元設港外貨櫃場

▲ 美國農業部資助改善加州奧克蘭港的貨櫃處理，目標改善當地農產品的出口效率，預計投資約 500 萬美元設立港外貨櫃場。 （法新社 圖片）

美國農業部資助改善加州奧克蘭港的貨櫃處理，目標改善當地農產品的出口效率。預計投資約 500 萬美元（約港幣3800萬元）設立港外貨櫃場。

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受到疫情大流行影響，美國加洲等西岸地區對亞洲入口貨物的需要加大，出現不同程度延誤堵塞，讓原定卸貨後重新裝上滿櫃出口產品的貨船只可攜帶空櫃提早回航亞洲，因此在洛杉磯和長灘等港口運送貨物的船隻跳過了原本農產品出口的主要樞紐奧克蘭港，影響堅果、乳製品和農產品等出貨量。資料顯示奧克蘭 2021 年的出口量比去年下降8%。

美國乳製品出口委員會和全國牛奶生產商聯合會執行副總裁 Jaime Castaneda 表示，在 2021 年前 9 個月，由於業務損失以及運輸和儲存成本上升，航運中斷給美國乳製品行業造成約 13 億美元（約港幣100億元）損失。

就此美國農業部決定提供援助，於奧克蘭港外開設大型臨時貨櫃場，改善貨櫃處理效率。設施將於 3 月開放，預計耗資約 500 萬美元（約港幣3800萬元），啟動成本約 200 萬美元（約港幣1500萬元），美國農業部將支付 60% 的啟動成本，推算每個貨櫃補貼約125美元（約港幣974元）。

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責任編輯:王浩賢