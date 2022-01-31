  • 14°C
香港時間 : 2022131日 (一) 20:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【物亂混亂】美農業部援助加州港口 5百萬美元設港外貨櫃場

商業 20:00 2022/01/31

分享：

美國農業部資助改善加州奧克蘭港的貨櫃處理，目標改善當地農產品的出口效率，預計投資約 500 萬美元設立港外貨櫃場。 （法新社 圖片）

美國農業部資助改善加州奧克蘭港的貨櫃處理，目標改善當地農產品的出口效率。預計投資約 500 萬美元（約港幣3800萬元）設立港外貨櫃場。

日本酒類去年出口額增6成　酒廠增強出口

受到疫情大流行影響，美國加洲等西岸地區對亞洲入口貨物的需要加大，出現不同程度延誤堵塞，讓原定卸貨後重新裝上滿櫃出口產品的貨船只可攜帶空櫃提早回航亞洲，因此在洛杉磯和長灘等港口運送貨物的船隻跳過了原本農產品出口的主要樞紐奧克蘭港，影響堅果、乳製品和農產品等出貨量。資料顯示奧克蘭 2021 年的出口量比去年下降8%。

美國乳製品出口委員會和全國牛奶生產商聯合會執行副總裁 Jaime Castaneda 表示，在 2021 年前 9 個月，由於業務損失以及運輸和儲存成本上升，航運中斷給美國乳製品行業造成約 13 億美元（約港幣100億元）損失。

就此美國農業部決定提供援助，於奧克蘭港外開設大型臨時貨櫃場，改善貨櫃處理效率。設施將於 3 月開放，預計耗資約 500 萬美元（約港幣3800萬元），啟動成本約 200 萬美元（約港幣1500萬元），美國農業部將支付 60% 的啟動成本，推算每個貨櫃補貼約125美元（約港幣974元）。

【碳中和經濟】賓利汽車投資34億美元　進軍豪華全電動車

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

青年拒絕關閉馬斯克飛機追蹤網　5千美元不足彌補心血
今日
青年拒絕關閉馬斯克飛機追蹤網　5千美元不足彌補心血
【NFT】連濃子推披頭四樂團NFT拍賣　單件估值6萬美元
今日
【NFT】連濃子推披頭四樂團NFT拍賣　單件估值6萬美元
Google搜尋賀年彩蛋 召喚AR老虎煙花特效
今日
Google搜尋賀年彩蛋 召喚AR老虎煙花特效
【防疫政策】未打首針員工2月底將放無薪假 美國T-Mobile擬4月辭退未打針員工
今日
【防疫政策】未打首針員工2月底將放無薪假 美國T-Mobile擬4月辭退未打針員工

你可能感興趣

青年拒絕關閉馬斯克飛機追蹤網　5千美元不足彌補心血
今日 14:46
青年拒絕關閉馬斯克飛機追蹤網　5千美元不足彌補心血
【NFT】連濃子推披頭四樂團NFT拍賣　單件估值6萬美元
今日 17:14
【NFT】連濃子推披頭四樂團NFT拍賣　單件估值6萬美元
Google搜尋賀年彩蛋 召喚AR老虎煙花特效
今日 20:21
Google搜尋賀年彩蛋 召喚AR老虎煙花特效
經濟 加利福尼亞 奧克蘭 航運 美國

上一篇文章

Google搜尋賀年彩蛋 召喚AR老虎煙花特效

下一篇文章

【防疫政策】未打首針員工2月底將放無薪假 美國T-Mobile擬4月辭退未打針員工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022壬寅虎年】6大風水陣助趨吉避凶　行山可催財運
【2022壬寅虎年】6大風水陣助趨吉避凶　行山可催財運
【虎年2022】新年好去處　一文看清各大商場賀歲活動及優惠
【虎年2022】新年好去處　一文看清各大商場賀歲活動及優惠
【挽留人才】調查：5成打工仔滿意現職仍想轉工　新世代看重企業ESG價值
【挽留人才】調查：5成打工仔滿意現職仍想轉工　新世代看重企業ESG價值
【新年利是】銀行利是封也有炒價！　最貴10元一個（附排行榜）
【新年利是】銀行利是封也有炒價！　最貴10元一個（附排行榜）
青年拒絕關閉馬斯克飛機追蹤網　5千美元不足彌補心血
青年拒絕關閉馬斯克飛機追蹤網　5千美元不足彌補心血
【咖啡熱潮】The Coffee Academics香港設過萬呎烘焙及研發中心　產量提升3倍
【咖啡熱潮】The Coffee Academics香港設過萬呎烘焙及研發中心　產量提升3倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款