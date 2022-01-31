Podcast含疫苗不實資訊捱批 Spotify宣布改善措施

日前在串流音樂平台Spotify（SPOT）表示，將在平台所有談及新冠疫苗的節目中，加入警告字句，引導用戶獲得正確疫苗資訊。

Spotify此舉是由於早前美國著名主持人羅根（Joe Rogan）在Podcast節目中表示，不鼓勵年青人接種新冠疫苗，又建議使用抗寄生蟲藥物治療新冠病毒，引來輿論批評，令Spotify上周市值蒸發了超過20億美元。

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與Spotify有合作協議的英國哈里王子與其妻子梅就對事件表示關注。另外，加拿大老牌男歌手Neil Young及加拿大民謠歌手Joni Mitchell，亦表示不想和對方出現在同一平台，要求Spotify將自己的音樂下架。

Spotify行政總裁埃克（Daniel Ek）表示，已聘請專家制定新指引，在平台談及疫情的節目中標註警告字句，引導用戶到分享到「COVID-19中心」，使其獲得正確的疫苗資訊，未來數天將推出打擊不實資訊的新措施。

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責任編輯：黃苑筠