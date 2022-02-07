  • 16°C
香港時間 : 2022207日 (一) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教育可以改變生活 還可以為投資者帶來機會

股市 12:00 2022/02/07

分享：

教育是強大的變革推動力，尤其是當它惠及弱勢群體的時候。在個人層面上，它能改善生計，甚至是提高預期壽命；在國家層面上，它有助於社會穩定並刺激長期經濟增長。

對願意將社會標準融入投資組合的投資者來說，投資教育也許是個合適的着手點。

多元機會

教育業的挑戰有兩個方面，一是以公平持續的方式擴大教育機會，使所有人皆可參與其中；二是發展優質有效的教學方法。因此，我們認為新參與者正在湧現，尤其是在教育科技領域，它們為學生提供更有效和個人化的低成本學習解決方案。

在學校領域，網上學生支援平台Chegg*宣稱截至2021年6月底，其用戶數量達到490萬，突顯出其潛力。該平台旨在為學生提供價格相宜的服務。的確，許多學生為了繳付學費而兼職工作，甚至有些人會因財政壓力而退學。Chegg聲言，許多使用該平台的學生都表示其壓力和焦慮水平有所下降。該公司還提供一些免費課程，例如是理財教育。

「寓教於樂」是一種非傳統的新穎教學形式，它推動了挪威學習平台Kahoot!*的增長。該平台最初專為社會學習而設，現在於學校和其他教育機構被用作一種教育科技，其工具包括以個人或小組遊戲形式進行的網上選擇題測驗和問卷。Kahoot!最近宣佈其付費用戶數量已超過100萬，我們正密切關注它在新興經濟體和發達經濟體的發展前景。

IDP Education*是一家澳洲公司，在全球各地提供留學代辦服務、國際英語測試和英語教學服務。2019年，IDP Education為51,000名學生代辦海外大學升學，其中大部分來自新興國家，尤以亞洲地區最多。

另一方面，Bright Horizons*近30多年來一直提供全面的幼兒托管及教育服務，為孩子提供幼年學習環境及監管。這服務通常由僱主資助，讓父母更能協調工作與生活之間的平衡。該公司持續拓展其服務，例如緊急託兒、教育輔導或夏令營等方面。

總括而言，教育是社會流動性的重要推動因素，而我們相信這些主題亦代表着豐富多元的潛在投資機會。

*提述的企業僅作說明之用，不構成安盛投資管理的投資建議或推薦。

撰文 : Anne Tolmunen、Caroline Moleux 安盛投資管理基金經理

欄名 : 投資洞見

最新專欄文章 更多

基因技術：潛力無窮的投資主題
2022/01/03
基因技術：潛力無窮的投資主題
擴大規模是無現金支付領域企業的致勝關鍵
2021/12/06
擴大規模是無現金支付領域企業的致勝關鍵
科技股受捧 聚焦長綫趨勢
2021/11/01
科技股受捧 聚焦長綫趨勢
主題投資在亞洲的興起
2021/10/19
主題投資在亞洲的興起
潔淨科技有助解決日趨嚴重的電子垃圾問題
2021/10/04
潔淨科技有助解決日趨嚴重的電子垃圾問題
學費 經濟 輔導 澳洲 亞洲

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日跌76點　阿里巴巴跌逾3%　三桶油、電訊、內銀股逆市揚（不斷更新）

下一篇文章

【國際油價】紐約期油闖93美元關　中石油中海油跑出升逾2%冠絕藍籌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請額外註冊10億股美股存託股份
【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請額外註冊10億股美股存託股份
【美股收市】美新職遠超預期 道指跌21點 納指仍升1.6%
【美股收市】美新職遠超預期 道指跌21點 納指仍升1.6%
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里恐見大動作　阿里美股先跌後穩　夜期升41點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里恐見大動作　阿里美股先跌後穩　夜期升41點（不斷更新）
【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　
【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款