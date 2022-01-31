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【二手樓價】德福花園減價38萬有承接　兩房780萬沽　代理︰有全屋苑最靚景觀

股樓投資 19:39 2022/01/31

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市場減價盤續現。利嘉閣鮑允中指，德福花園H座8樓10室，實用面積540平方呎，屬兩房間隔，望內園噴水池景，單位新近以780萬元成交，實用呎價14,444元。

據了解，單位於去年10月放盤時叫價818萬元，買家趕新年前入市，單位最後以780萬元成交，減價38萬元，減幅約為4.6%。代理指，類似成交為屋苑最靚景觀之一，最高成交價約850萬元，與是次成交相比，相差約70萬元。

同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

資料顯示，原業主於1991年11月以149萬元買入，持貨約30年多，帳面獲利631萬元，升值逾4倍。代理補充，屋苑暫時放盤量大約145個，叫價由600萬至980萬元不等。

【有相睇】公屋靠罕有豪華靚裝吸客　竹園北邨三房未補價360萬沽　代理︰逆市高價無阻力【下一頁

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同場加映︰【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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撰文 : 謝昕蕎

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