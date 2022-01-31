【二手樓價】睇好過年後樓市向好偷步入市　903萬買宇晴軒兩房

樓價在過年前下調，有人態度更審慎，但亦有人睇好後市，趁當下時機入市。美聯物業陳瑞香表示，不少客戶睇好新年過後樓市向好，決定加快步伐趕新年前入市，有用家近日透過該行承接宇晴軒2房單位，成交價903萬元。

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上述成交單位為宇晴軒7座低層C室，實用面積485方呎，屬2房間隔，內櫳企理，由於項目位處市區，往來各區方便，吸引睇好後市用家趁新年前承接，成交價903萬元，折合實用呎價約18,619元。

資料顯示，原業主於2006年5月以320萬元購得，是次轉手帳面獲利583萬元，升值182%。宇晴軒位於長沙灣深盛路9號，與泓景臺、碧海藍天和昇悅居合稱「西九四小龍」，鄰近荔枝角及南昌港鐵及西九龍快速公路，交通方便，社區規劃完善。

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