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【半導體】歐盟2月將公布《晶片法案》　規模約500億美元

股樓投資 19:43 2022/01/31

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各國在半導體行業的競爭激烈，美國去年宣布合共520億美元（約4,055港元）的美國晶片法案（CHIPS for America），以推動本土半導體產業發展。歐盟執行委員Thierry Breton上周五 (28日)亦表示，歐盟將投資數百億歐元來支持其晶片產業，目標將全球晶片市占率提高一倍至20%。以降低對亞洲、美國的依賴。

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據路透社報道，該法案旨吸引大型半導體廠赴歐投資，不過，前提是必須是在歐洲首次投資，並確保當地供應，致力於未來先進技術的投資，法案計劃將於2月8日公布。Thierry Breton未有具體透露投資規模，但他表示法案的預算將與美國的晶片法案相似。

Thierry Breton指，目標是將歐盟打造一個在半導體領域的淨出口國，就像疫苗、製藥、電池、等領域般。目的不是要自主生產所有，而是要擁有能力應對，這樣歐盟就不能被挾持。

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責任編輯：黃苑筠

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