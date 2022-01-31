【防疫措施】由香港入境澳門人士 必須出示24小時內檢測陰性結果 周四凌晨1時起生效

澳門政府宣布, 由周四(3日)凌晨1時起, 所有由香港入境澳門人士必須出示24小時內符合要求的核酸檢測陰性結果證明，否則或被拒入境, 甚至需要承擔相應行政或刑事責任。

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澳門政府表示，因應目前香港的疫情反覆, 決定由2月3日起, 由香港前往澳門的人士須在登上前往澳門的交通工具時，出示採樣日後24小時內並符合衛生當局要求的新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明，未能出示的非澳門居民可被拒絕入境, 而違反者可能依法承擔相應的行政、刑事責任。

根據目前規定, 入境澳門前14天內曾經到過香港，須持有採樣日後72小時內的核酸檢測陰性證明，入境後亦要接受14天指定地點的醫學觀察。而入境前14天內身處中國內地，且21天內未曾到過外國或台灣地區，經珠澳口岸入境人士須持有48小時內有效的檢測陰性證明。

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責任編輯：羅浩濂