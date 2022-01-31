  • 14°C
香港時間 : 2022131日 (一) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】由香港入境澳門人士 必須出示24小時內檢測陰性結果 周四凌晨1時起生效

理財智慧 18:50 2022/01/31

分享：

澳門政府宣布, 由周四(3日)凌晨1時起, 所有由香港入境澳門人士必須出示24小時內符合要求的核酸檢測陰性結果證明，否則或被拒入境, 甚至需要承擔相應行政或刑事責任。

同場加映:【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

澳門政府表示，因應目前香港的疫情反覆, 決定由2月3日起, 由香港前往澳門的人士須在登上前往澳門的交通工具時，出示採樣日後24小時內並符合衛生當局要求的新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明，未能出示的非澳門居民可被拒絕入境, 而違反者可能依法承擔相應的行政、刑事責任。

根據目前規定, 入境澳門前14天內曾經到過香港，須持有採樣日後72小時內的核酸檢測陰性證明，入境後亦要接受14天指定地點的醫學觀察。而入境前14天內身處中國內地，且21天內未曾到過外國或台灣地區，經珠澳口岸入境人士須持有48小時內有效的檢測陰性證明。

 

【年廿九】港鐵今日將加密班次 增至270班車 不設通宵服務 【下一頁

【政府工略】通訊辦招聘娛樂事務管理主任　頂薪逾7萬元　實際要做啲咩？ 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

同場加映:【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
防疫措施 口岸 冠狀病毒 交通 台灣 中國 香港 澳門 疫情

上一篇文章

【二手樓價】睇好過年後樓市向好偷步入市　903萬買宇晴軒兩房

下一篇文章

【通貨膨脹】講真話比人炒？土耳其官員認通脹率達36.1％後被撤職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【天降橫財】清潔工用10蚊買彩票中1億頭獎 過足十年荒誕生活 最後下場峰迴路轉
【天降橫財】清潔工用10蚊買彩票中1億頭獎 過足十年荒誕生活 最後下場峰迴路轉
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【回港易】明日起恢復「回港易」及「來港易」計劃 接受珠海經港珠澳大橋入境香港
【回港易】明日起恢復「回港易」及「來港易」計劃 接受珠海經港珠澳大橋入境香港
【有相睇】出價太低　業主不滿兼封盤　「90後」搵代理及老媽子幫手　鐵價不議變減價1萬　失而復得覓筍盤
【有相睇】出價太低　業主不滿兼封盤　「90後」搵代理及老媽子幫手　鐵價不議變減價1萬　失而復得覓筍盤
【科技巨擎】Tesla 2022年將重點投資機械人
【科技巨擎】Tesla 2022年將重點投資機械人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款