Google搜尋賀年彩蛋　召喚AR老虎煙花特效

Google每逢節慶都會有動畫 Doodle及彩蛋,今個虎年亦不例外,農曆大年初一(2月1日)推出虎年動畫 Doodle以及新春煙花彩蛋,還有 AR 老虎可以拍照拜年。

今個農曆新年,Google 以「虎年」為主題創作可愛動畫 Doodle,另可以在 Google 搜尋,透過擴增實境(AR)技術召喚「AR老虎」拍照。

3 步在 Google 搜尋召喚 AR 老虎:

(一)在支援ARCore 的Android 或 iOS手機上透過 「Google 搜尋」,輸入「老虎」一字(中英均可),在顯示老虎的資料中點選「以 3D 模式檢視」。

(二)將動物影像拖放至心水位置,也可用手指放大或縮小動物。

(三)用手機鏡頭拍照或拍短片,並與親朋好友分享拜年!

Google 搜尋亦推出虎年限定的新春煙花彩蛋,只要於 Google 搜尋頁面搜尋新年關鍵字,包括「新年」、「新春」、「農曆新年」、「過年」、「Lunar New Year」、「Chinese New Year」、「Year of Tiger」等,Google 搜尋便會綻放老虎圖案煙花特效。

▲ 於 Google 搜尋頁面搜尋新年關鍵字,會綻放老虎圖案煙花特效。

