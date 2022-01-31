Google搜尋賀年彩蛋　召喚AR老虎煙花特效

▲ Google每逢節慶都會有動畫 Doodle及彩蛋，今個虎年亦不例外，農曆大年初一（2月1日）推出虎年動畫 Doodle以 及新春煙花彩蛋，還有 AR 老虎可以拍照拜年。（資料圖片）

Google每逢節慶都會有動畫 Doodle及彩蛋，今個虎年亦不例外，農曆大年初一（2月1日）推出虎年動畫 Doodle以及新春煙花彩蛋，還有 AR 老虎可以拍照拜年。

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今個農曆新年，Google 以「虎年」為主題創作可愛動畫 Doodle，另可以在 Google 搜尋，透過擴增實境（AR）技術召喚「AR老虎」拍照。

3 步在 Google 搜尋召喚 AR 老虎：

（一）在支援ARCore 的Android 或 iOS手機上透過 「Google 搜尋」，輸入「老虎」一字（中英均可），在顯示老虎的資料中點選「以 3D 模式檢視」。

（二）將動物影像拖放至心水位置，也可用手指放大或縮小動物。

（三）用手機鏡頭拍照或拍短片，並與親朋好友分享拜年！

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Google 搜尋亦推出虎年限定的新春煙花彩蛋，只要於 Google 搜尋頁面搜尋新年關鍵字，包括「新年」、「新春」、「農曆新年」、「過年」、「Lunar New Year」、「Chinese New Year」、「Year of Tiger」等，Google 搜尋便會綻放老虎圖案煙花特效。

▲ 於 Google 搜尋頁面搜尋新年關鍵字，會綻放老虎圖案煙花特效。

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責任編輯:王浩賢