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【賢行軼事@iM網欄】炒賣NFT以外：元宇宙年宵形象化

名人薈萃 18:26 2022/01/31

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香港人投資有道，很懂得把握機會為自己財富增產，「元宇宙」(Metaverse) 又帶給大家無限機會，但除了炒賣，我們應該讓年輕人感受更多。

自從Facebook母公司更名為Meta，打正旗號進軍元宇宙，普羅大眾突然對這領域熱議起來，加上加密貨幣的炒賣延伸到非同質化代幣 (Non-Fungible Token, NFT)，這家公司說在某平台買地，那家公司又說鑄造NFT出售，不少公眾人物、名星甚至普通人都參與鑄幣，大家聽得如癡如醉。香港傳媒大部份報導都是吹奏大家如何在這範疇賺錢，雖然也有評論提醒大家小心泡沫，有如三百多年前荷蘭的鬱金香狂熱 (Tulpenmanie)，大部份NFT可能會變得毫無價值，但利字當頭，大家都會一廂情願認為遭殃的不會是自己，而且如果你是參與鑄幣出售的一方，基本上你是不會虧的，風險主要在於搶購的一方。

不知道香港有多少人理解，甚至只是嘗試去理解元宇宙，可能大部份主要關心的，只要跟這名詞有關係便是近期能炒賣、能賺錢的玩意。例如我認識不少炒賣加密貨幣的朋友，於他們眼中只當作是外幣的一種，購買NFT也是抱著期望其價值能一夜暴升的心態，背後如何運作並不是他們了解的重點。就如從前科網股泡沫年代，公司改個名稱便會被受追捧，直至水退了、爆破了、沈澱了，才見到真正健康做相關項目和實事的公司。

雖然很多公司搶這時期和心態只為求賺錢，但我希望除了炒賣外，能有機會參與帶給香港市民一個體驗，尤其是可讓年輕一代發揮更多想像，這是算是一點點社會責任，不要再窮得只剩下錢。一個機緣巧合下，在去年一個市場策劃的頒獎禮上，認識了一家香港市場推廣公司創辦人Kim，讓我這一個想法得以實行。

 

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

我絕少起用市場推廣公司，因為我對創意的要求頗高，而Kim的公司有點不一樣，他們很多時會自己先開發項目或活動，再邀請合作夥伴參與。這一步很不同，不是品牌有目標、有計劃才找他們想辦法，而是他們主動創作，再讓別人感受一些沒有想過的可能性，自行創造商機，這點我很欣賞。

一切從Kim某天告訴我，他們計劃舉行一個虛擬年宵，讓香港市民能很具體、很形象化地初體驗何為元宇宙這玩意。我第一個反應是，能捕捉熱潮和話題，走得很快，但這不是簡單的項目，因為技術發展還很初階，竟然膽敢說是「元宇宙年宵」？我馬上找來電商部和市場部同事跟Kim討論這項目的可行性，大家都有很多有趣意念，而我們只有不足兩星期時間，但最終也決定值得參與。

初體驗當然不能期望是完美，但是一個很好的大門。在元宇宙買地即是怎樣呢？之後當然要興建，如何形象化這件事，玩過Minecraft或其他虛擬世界遊戲的朋友應該不會陌生，我們就是需要在一個平台，認真的打造一個年宵市場出來，當中可以參觀、交流、看表演，甚至購物，這可以是一個社區的雛型，大家可以先感受我們將要迎接的元宇宙是怎麼一回事，解說一萬遍倒不如大家自己親身走一遍。

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

我心目中的元宇宙，應該很接近真實，包括了虛擬實境，甚至觸感，當中可能出現的交易可在平台上完成等等，這些在這次初體驗可能都會令大家失望，而我們也有很多意念尚未得以實踐。但是，當所有事情都準備得完美時，大家已走得比別人慢了。很多事情並沒有地圖，是需要你先踏出第一步，才知道之後的問題和發展，再不斷調整和改良，越走計劃便會越清晰。我希望年輕人除了搶購自己也不太理解的NFT之外，能被啟發更多元宇宙應用上的可能性。

「MART IN METAVERSE 元宇宙年宵」

日期： 2022年1月28日 19:00 至2月5日 23:59

入場費用：免費

官方網站：https://martinmetaverse.io/

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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欄名 : 賢行軼事

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