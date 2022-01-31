【Good Food,Good Mood@iM網欄】「日山」姊妹店登陸中環 GASSAN月山

什麼是「頭頭碰著黑」，我終於感受到了！除夕夜當晚，家父因身體不適而需入院做緊急手術，手術後在ICU住了一星期，之後被調出普通病房，心想康復進度好像不錯，怎料醫院突然來電告知他疑似患上手術後譫妄症，當精神回復正常後，傷口又持續發炎，最慘是第五波疫情剛爆發，忙餐廳變陣之餘，又禁止探病，倒楣事沒完沒了，令我連一向非常重視的年尾收爐飯也無暇好好籌謀，適逢尖沙咀人氣日本餐廳「日山」在中環開設姊妹店「月山」，又竟然訂到枱，便嗱嗱聲「扑鎚」，與同事們在過年前食餐好。

甫步入餐廳便看見一隻木船，壽司師傅在「船上」握壽司，食客圍著他們坐，放眼望去，竟然看見林奕匡伉儷，證明此新店也有不少名人追捧。我們點了價值$888的午市廚師發辦，餐前小食是柚子漬三文魚子，賣相走簡約路線。

接著是蟹肉茶碗蒸；請恕我孤陋寡聞，我以為茶碗蒸會放在主菜後、甜品前的。

接著是刺身兩點，淺色那款是深海池魚，後面的是鰹魚，配上京蔥，尚算鮮嫩肥美。

北海道扇貝壽司，鎅了花口感更佳。

金目鯛上放點醬油脆脆及炸蒜，有點香口。

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平目魚魚味清淡，配上左口魚裙邊，油份充足，柔軟細膩！

鮟鱇魚肝肥美大件，入口甘香豐腴，質感幼滑，齒頰留香。

梭子魚肉質清爽、油份較少，還是油份足的魚比較啱我。

金鯛，以立鱗燒方法炮製，底部墊了海膽忌廉汁，不過海膽味不太明顯。

大拖羅，理所當然地肥美，厚一點更好 :)

經20天熟成的赤身。

海膽搭配黃金魚子，亦即山女魚的魚子。

熟食是「日山」的招牌和牛味噌煮，以秘製壽喜燒醬汁炮製的日本A5和牛，是目前為止最有味道的菜式。

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「九州雞湯」以雞骨熬製，又濃又香，喝下暖在心頭，比起壽司，此雞湯更教我回味。

最後以柚子泡芙及夕張赤肉蜜瓜作結；不知是否受了心情影響，今餐所有食物似乎偏淡，吃到中段差點想問師傅拿豉油，究竟是味道真的清淡，還是我自己食之無味呢？

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