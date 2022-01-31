【酒醉金迷@iM網欄】紅酒天價成交 1.5公升大瓶裝更具投資價值？

上個月，佳士得拍賣會一瓶出自1874年份的香檳——巴黎之花（Perrier-Jouët Brut Millesime）以42,875英鎊的價格成交；另三瓶出自1979年份的巴黎之花（Perrier-Jouët Belle Epoque）大瓶裝香檳則以8,575英鎊的價格成交。這四支葡萄酒，最終成交價與其售前最高估價相差近3倍！

除了上面提到的巴黎之花香檳，一瓶來自羅曼尼·康帝酒莊（DRC）1962年份的La Tâche（拉塔希）大瓶裝葡萄酒也被拍出了73,500英鎊的天價，而拍賣前的最高估價僅為14,000英鎊，最終成交價與售前最高估價之間差價近5倍！

1.5公升的大瓶裝葡萄酒(Magnum)，到底為甚麼使資深收藏家瘋狂追捧？優勢何在？

首先，一眼看去大瓶身當然更顯豪情，能輕易成為餐桌上的焦點，襯托出主人的尊貴與不凡品味。但除此之外，大瓶裝葡萄酒的品質原來也更出眾！大瓶裝的葡萄酒具有極高的陳年能力，即使經過漫長的歲月洗禮，其瓶內佳釀依舊保留著新鮮的水果風味。

這是因為大瓶的瓶壁較厚，可有效減少光照、溫度等自然因素變化給葡萄酒帶來的損害，加上大瓶瓶頸雖與小瓶一致，但更寬闊的瓶身卻能有效減緩酒液氧化的速度，同時在陳年時保留更多酒液的果香，受時間洗禮後發展出更加豐富的香氣。由於酒莊通常只生產極少量的大瓶裝葡萄酒，因而它們在市場上極為少見，投資價值也更高。當釀酒師決定將他的酒裝在大瓶裡陳釀出售時，也可顯示他對這酒的品質極有信心。

1985年，著名收藏家Lloyd Flatt在一次對帕圖斯酒莊(Château Petrus)1955年份的品鑑中，比較了375ml半瓶裝、750ml標準裝、1.5公升Magnum和6公升Imperial規格。儘管所有的酒在被品鑑時都處於同樣良好的狀態， 750ml標準裝一開始的表現就比其他的酒更令人期待，不僅口感順滑單寧平衡且回味悠長。但當酒被靜置一個多小時後再度進行品嚐時，1.5公升Magnum卻表現出比其他酒更圓潤、更飽滿的活力。

14位品酒師最終投票認為1.5公升Magnum是最好的形式，品嚐起來更令人驚喜，至於容量更大的6公升Imperial相對封閉，需要更長時間才能完全打開因而落選。農曆新年將至，飯局時帶上一瓶波爾多名莊1.5公升Magnum，分享美酒與背後的故事吧！





吳潔怡 Kit Ng 波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問 現於法國波爾多工作，深入接觸列級名莊(Grand Cru)，並在亞洲為大眾推廣葡萄酒文化。持有法國里昂大學國際傳播學碩士學位、WSET葡萄酒第三級證書。曾旅居於巴黎、斯特拉斯堡等多個法國城市，熟識當地文化，法語達專業水平。

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