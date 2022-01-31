【周大調富格曲@iM網欄】300年意大利古董提琴 《Lafont》1736

鋼琴家 Isaac 傳來短訊：「香港會議展覽中心有古董提琴展覽。」之前都略有所聞，但怕人多擠擁。再三打聽，大會安排妥善，場內沒有太多人。隔天，早點起床，即管去看看。

展覽會由著名拍賣行 Christie’s 主辦。果然，訪客不多，進場亦非常順暢。本來只是打算去看看幾把古董提琴，沒想到展覽會的規模比想像中大得多。進入會場，四周都放滿了大大小小的藝術品。搜查相關網頁，是次展覽會有3000多件藝術品，分布於不同的展區。除古董提琴外，還有中國書畫、中國瓷器及藝術品，好比一間博物館。

未見提琴的蹤影，人又少，先到處逛逛。展板上掛著大型駿馬畫作，非常生動有力。細看之下，此畫名《飲馬圖》，出自現代畫家徐悲鴻的手筆。另一邊，掛着當代著名藝術家張大千的《春山閒居》。名畫佳作比比皆是，不禁停下來細心欣賞。跟博物館不同之處，在於周邊的藝術品同時為商品，標有價錢，將拍賣出售。眼前的名畫都沒有攔杆或玻璃相隔，可以近距離欣賞大師的筆跡。

不遠處見有家居佈置，格局有點像某間北歐傢俬店，甚有趣。眼望着牆上的家居飾物，差點踏上地上厚厚的地氈。沒錯，地氈亦是叫價數十萬港元的拍賣品。十多件家居飾物，為前英國首相戴卓爾夫人的家居佈置。貴族的家居擺設，甚具品味。最熱鬧的展區，要算是名錶、名牌手袋的展區。主辦單位有意無意間把名錶及名牌手袋安排在相連位置。男士可試戴古董手錶，女士忙著揀選 Hermès 手袋，各有各忙，皆大歡喜。

終於到達提琴展區，展出的八把提琴分別為 Antonio Stradivari 和 Giuseppe Bartolomeo Guarneri 所製，兩人均為史上傑出的製琴師。據估計，八把古董提琴合計高達四億七千萬港元。來回看了一會，一名外籍男士問我有沒有興趣試奏一曲。機會難得，挑選了 Giuseppe Bartolomeo Guarneri 的《Lafont》。歷經差不多三百年，《Lafont》小提琴仍保存得十分完好，聲音甜美，穿透力強，發聲不費吹灰之力。

古董名琴背後都有一段歷史。《Lafont》小提琴製於1736年，為法王路易十八御用首席樂師 Charles Philippe Lafont 選用樂器，該琴亦以他的姓氏命名。其後，Adolph Brodsky 以此琴為柴可夫斯基的D大調小提琴協奏曲作首演。近代小提琴家 Vadim Repin 亦多次選用此琴演奏及錄音。一些古琴內都仍然保留著原有的標貼。《Lafont》內則寫著 Joseph Guarnerius fecit / Cremone anno 1736。

美國的清談節目不時邀請小提琴家作客。有一次，主持人查看提琴內的標貼：「噢，1736，你的琴才不到2000美元，很便宜呢！」

▲ 《Lafont》 小提琴 Photo©️Christie's

▲ 《Lafont》 小提琴 Photo©️Christie's

▲ 小提琴家 Vadim Repin Photo©️thestrad

▲ 小提琴家 Vadim Repin Photo©️Christie's

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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