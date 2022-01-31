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【蘋果生態圈】通用控制功能終開放測試版 實現Mac及iPad跨平台操作

環球政經 20:00 2022/01/31

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蘋果的「通用控制」（Universal Control）功能，自從去年6月在WWDC 2021公開後一直跳票，直到近日蘋果終於在macOS 12.3和iPadOS 15.4的測試版本中，公開了這個令用戶期待的新功能。對於同時擁有Mac電腦和iPad平板電腦的蘋果用家來說，新功能將有助明顯提升生產力，並進一步完善蘋果的生態圈。

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「通用控制」是蘋果的一項全新的跨平台功能，相比既有的「並行」、「接力」及「AirDrop」等跨平台功能更要強大。「通用控制」可讓用戶使用單一套輸入裝置，包括滑鼠、鍵盤和觸控板，控制同一範圍內超過一部iPad和Mac（暫不支援iPhone），蘋果暫時未有表明可連接裝置的數目上限。用戶可以在「顯示器」的設定中，手動添加新的Mac或iPad，以及根據Mac或iPad在現實世界的位置作出相應調整，以令操作更加直觀。

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用戶只需將鼠標靠近屏幕邊緣再移動，鼠標就好像能夠突破屏幕邊緣，進入旁邊另一個蘋果裝置的屏幕，鼠標外形亦會自動變成該裝置的設計風格，換言之新功能讓用戶輕易地就能取得另一部蘋果裝置的遠端存取權。裝置之間的檔案也是可以互通的，直接在屏幕之間拖拉便能完成複製動作，甚至能夠將檔案拖放至另一部裝置中指定的程式中使用，比起純粹作檔案傳送使用的AirDrop功能更要方便實用。

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「通用控制」功能會預設為開啟，毋須特別設定即能使用，但不同裝置必須使用同一個Apple ID帳戶登錄。新功能不僅適用於Apple M1處理器的Mac，就連部分新型號Intel處理器的Mac亦能使用，此外亦能兼容第三方的鍵盤和滑鼠。

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責任編輯：嚴浩文

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