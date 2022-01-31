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【火速成交】港島豪宅特色戶「無樓睇」　放盤2日即獲承接　柏景臺低市價一成沽

股樓投資 18:25 2022/01/31

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臨近年前收爐，位於天后的豪宅屋苑柏景臺錄低市價成交，買家在「無睇樓」情況下迅速入市筍盤。中原陳家鴻透露，新近成交單位為柏景臺2座頂層連天台特色戶，實用面積910平方呎，3房套間隔及工人套房，連約800平方呎天台，向南，坐享山景。

同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

代理指，業主放盤2日，即以2,980萬元將單位易手，折合平均實用呎價32,747元，成交價較市價低約1成。據了解，原業主初六才願意開門供買家睇樓，而買家趕入市，在無睇樓情況下入市，成交價比市價低約一成。

資料顯示，原業主於1995年以888萬元買入單位，持貨27年，帳面獲利2092萬元，單位升值236%。

【有相睇】公屋靠罕有豪華靚裝吸客　竹園北邨三房未補價360萬沽　代理︰逆市高價無阻力【下一頁

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同場加映︰【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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