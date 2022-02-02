  • 15°C
香港時間 : 2022202日 (三) 11:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大孖沙增持】本地富豪積極增持地產旗艦　李嘉誠去年起增持3.6億股長實、郭老太斥13億買新地股份

股市 11:00 2022/02/02

分享：

【大孖沙增持】本地富豪積極增持地產旗艦　李嘉誠去年起增持3.6億股長實、郭老太斥13億買新地股份

本地地產股區間上落，股價欠缺催化劑，市值大多低於資產淨值，吸引大股東增持。近年長和創辦人李嘉誠及其長子李澤鉅持續聯手增持長實 （01113） ，據本報統計，李嘉誠由去年初至今增持超過3.6億股長實股份，涉資超過186億元，買入平均作價約51元左右，增持金額之大，幾乎冠絕一眾本地大孖沙。李嘉誠的長實權益由去年初的35.89%增至最新的46.45%。

李嘉誠再獨資斥資近715萬增持長實　持股升至46.45%，看【下一頁】

長實股價累升約4成 仍遠低於每股資產淨值

不過，去年3月長實向李嘉誠基金會收購4項基建資產，當時長實向李嘉誠基金會發行3.33億股份，每股作價51元，涉約170億元，若不計及上述交易，李嘉誠由去年初至今，斥約16億元左右購入3000萬股份長實。

本地地產股股價一向大幅低於資產淨值，即使長實股價由去年初至今累升約4成，對比長實每股帳面淨值約96元，股價折讓46%。

新鴻基地產郭老太鄺肖卿6348萬元增持，看【下一頁】

郭老太斥13億增持1363萬股新地

此外，新鴻基地產 （00016） 大股東郭氏家族郭得勝遺孀鄺肖卿（郭老太）去年多次增持新地。翻查資料，去年郭老太透過家族基金增持約1363萬股，斥資約13億元，平均作價96.49元。鄺肖卿最新持股量約27.19%。新地產每股帳面淨值約204元，現時股價折讓約54%。

恒隆地產去年基本純利增4%、末期息升至0.6元　伺機售發展物業及賣港非核心資產，看【下一頁】

恒隆二代陳文博密密買入恒隆地產

恒隆集團 （0010） 及恒隆地產 （0101） 主席陳啟宗長子陳文博去年連斥巨資增持恒隆地產。恒隆二代陳文博旗下信託去年起累斥4.22億元購入2529萬股恒隆地產。另一富豪邱達昌斥1.73億增持遠東發展 （00035） 約6214萬股。

相關文章：

【可持續發展】長實與建行亞洲及MUFG簽訂可持續發展表現掛鈎貸款、共涉55億元　首度進行綠色融資安排

【大灣區】新地廣州環球貿易廣場項目動工　2025年起分階段落成

記者：李哲毅

港股 長實集團（01113） 恒隆地產（00101） 恒隆集團（00010） 遠東發展（00035） 新鴻基地產（00016） 李嘉誠 李澤鉅 鄺肖卿

下一篇文章

【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20　盤後急漲9%　上季業績超預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AEON母企｜盈警】AEON母企永旺跌逾7%創16年低　去年虧損擴大12倍料最多蝕4.9億元
【AEON母企｜盈警】AEON母企永旺跌逾7%創16年低　去年虧損擴大12倍料最多蝕4.9億元
【港股市況】港股除夕半日市恒生指數升252點　ATM領市美團升半成　東亞升逾4%滙豐逆市跌（不斷更新）
【港股市況】港股除夕半日市恒生指數升252點　ATM領市美團升半成　東亞升逾4%滙豐逆市跌（不斷更新）
【美股收市+ADR】Alphabet公布1拆20　滙豐ADR越57　美股升273點（不斷更新）
【美股收市+ADR】Alphabet公布1拆20　滙豐ADR越57　美股升273點（不斷更新）
【串流大戰】Disney+將上架導演版《梅艷芳》分5集播　年初二起上線
【串流大戰】Disney+將上架導演版《梅艷芳》分5集播　年初二起上線
【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20　盤後急漲9%　上季業績超預期
【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20　盤後急漲9%　上季業績超預期
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行營業時間、多間銀行農曆年後周六僅維持少量分行服務（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行營業時間、多間銀行農曆年後周六僅維持少量分行服務（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款