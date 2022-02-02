▲ 【大孖沙增持】本地富豪積極增持地產旗艦 李嘉誠去年起增持3.6億股長實、郭老太斥13億買新地股份

本地地產股區間上落，股價欠缺催化劑，市值大多低於資產淨值，吸引大股東增持。近年長和創辦人李嘉誠及其長子李澤鉅持續聯手增持長實 （01113） ，據本報統計，李嘉誠由去年初至今增持超過3.6億股長實股份，涉資超過186億元，買入平均作價約51元左右，增持金額之大，幾乎冠絕一眾本地大孖沙。李嘉誠的長實權益由去年初的35.89%增至最新的46.45%。

長實股價累升約4成 仍遠低於每股資產淨值

不過，去年3月長實向李嘉誠基金會收購4項基建資產，當時長實向李嘉誠基金會發行3.33億股份，每股作價51元，涉約170億元，若不計及上述交易，李嘉誠由去年初至今，斥約16億元左右購入3000萬股份長實。

本地地產股股價一向大幅低於資產淨值，即使長實股價由去年初至今累升約4成，對比長實每股帳面淨值約96元，股價折讓46%。

郭老太斥13億增持1363萬股新地

此外，新鴻基地產 （00016） 大股東郭氏家族郭得勝遺孀鄺肖卿（郭老太）去年多次增持新地。翻查資料，去年郭老太透過家族基金增持約1363萬股，斥資約13億元，平均作價96.49元。鄺肖卿最新持股量約27.19%。新地產每股帳面淨值約204元，現時股價折讓約54%。

恒隆二代陳文博密密買入恒隆地產

恒隆集團 （0010） 及恒隆地產 （0101） 主席陳啟宗長子陳文博去年連斥巨資增持恒隆地產。恒隆二代陳文博旗下信託去年起累斥4.22億元購入2529萬股恒隆地產。另一富豪邱達昌斥1.73億增持遠東發展 （00035） 約6214萬股。

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記者：李哲毅