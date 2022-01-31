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【疫情支援】九龍倉再捐500萬元 3度支援受疫情影響基層家庭

理財智慧 17:49 2022/01/31

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九龍倉集團今天（31日）宣布，有鑑於爆發第五波新冠疫情，「九龍倉緊急支援基金」再度撥捐500萬元予「公益金及時雨基金」，為因疫情造成失業、減薪或放無薪假期而陷入巨大財政困境的基層家庭發放一筆過現金，暫緩燃眉之急。有需要人士可向區內公益金成員機構查詢及申請。 

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九龍倉集團主席兼常務董事吳天海表示，香港近日再爆發疫情，多個行業再次首當其衝，尤其基層市民更顯無助。集團希望透過此援助金，讓合資格的申請者可解燃眉之急，稍微鬆一口氣。

是次捐款為九龍倉集團三度支援受疫情影響的基層家庭，集團於2020年6月已捐出500萬元，透過公益金在短短3個月內批出近600宗資助，每宗資助金額由8000元起。受惠者主要來自飲食、建造及運輸業等深受疫情影響的行業。據了解，大部分受惠者主要把款項用於日常開支。 

 

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責任編輯：羅浩濂

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九龍倉置業（01997） 行業 香港 疫情 失業

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