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【NFT】連濃子推披頭四樂團NFT拍賣　單件估值6萬美元

商業 17:14 2022/01/31

分享：

英國披頭四樂隊主唱約翰連儂兒子朱利安，宣佈推出「Lennon Connection」披頭四成員物品NFT，包括：手稿、服裝等，並會附加導賞說明，於NFT平台進行拍賣。（法新社 圖片）

以加密幣進行的NFT（非同質化代幣）交易盛行，英國披頭四樂隊主唱約翰連儂兒子朱利安，近日宣佈推出多件他珍藏的披頭四成員物品，包括：手稿、服裝等，並會附加他的導賞說明，於NFT平台進行拍賣。

【元宇宙】LVMH CEO警告小心泡沫爆破　現主力發展現實世界

NFT物品包括：
一件由約翰連儂在巡迴表演中穿過的大衣
一張保羅麥卡尼親筆的歌曲「Hey Jude」手稿
約翰連儂送給朱利安的Gibson結他等

專家估值歌曲「Hey Jude」手稿可賣出逾6萬美元（約港幣46萬）。物品將會是數位視聽收藏品，配上朱利安連儂的聲音旁述。

朱利安表示不打算出售這些實物，他多年來收集作為家族傳承，但希望以NFT形式跟粉絲分享物品背後故事，以及他和這些物品的連繫。

受紀錄片及弟弟啟發

對於NFT物品的想法，朱利安是從異母弟弟西恩連儂處了解，而今次收藏系列亦獲得西恩連儂及保羅麥卡尼的支持。盡管朱利安未持有加密幣及仍在觀望中，弟弟西恩連儂則是加密幣倡導者。今次推出「Lennon Connection」NFT，是受到早前有關披頭四樂隊的紀錄片上架而啟發。

拍賣由Julien’s Auctions經NFT平台YellowHeart進行，收益將撥捐朱利安的白羽基金會，用於支持環境和人道主義項目。 預定2月7日截止。

青年拒絕關閉馬斯克飛機追蹤網　5千美元不足彌補心血

責任編輯:王浩賢

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