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【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股

股樓投資 18:18 2022/01/31

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滙豐環球研究發表港股展望報告，除維持恒指本年底目標28030點，並給予富時香港指數1180點。該行對港股給予建設性看法，認為今年在加息預期的環境下，金融股比重較強的港股今年有望一反去年的弱勢，在今年取得較佳的表現。該行又預計，內地當局積極推出措施推動經濟下，利好H股盈利前景的同時，也有利港股的表現。

滙豐同時推介12隻透過由下而上方式選出的價值型港股，全予「買入」評級。

滙豐推介價值型港股一覽：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【內房危機】恒隆有意向財困內房 收購一二線城市優質資產   詳情請看【下一頁

滙豐認為，價值股在加息預期下會有較佳的表現。電訊及能源股由於具備較高的環球業務比重，表現或受影響。滙豐又預計，美聯儲局今年會分別於3月、6月及9月加息，全年加息3次。

【異動股】商湯33億人幣收購上海寫字樓 除夕半日勁升6%   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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